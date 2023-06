Mercoledì 28 Giugno 2023, 09:20

Sono passati quattro mesi e mezzo da quando è partita l’operazione project finacing, ma i dubbi sul nuovo Curi restano gli stessi della prima ora. Solo che stavolta, ci sono quattro mesi e mezzo di lavoro, due dossier e una valanga di aggiornamenti. E soprattutto il lavoro dei tecnici del Comune che è arrivato lì, dopo l’ultima curva, a un passo dal traguardo.

Ieri lungo vertice a palazzo dei Priori. Da una parte la giunta Romizi guidata dal sindaco (assente l’assessore allo Sport Clara Pastorelli) e i tecnici degli uffici comunali che hanno affrontato mesi di analisi, rilievi e confronti. In testa il responsabile del procedimento, l’ingegner Paolo Felici (dirigente che si occupa di impianti sportivi)che ha chiuso la conferenza dei sevizi e che ha in mano il documento chiave per capire se l’Arena Curi srl otterrà la dichiarazione di pubblico interesse oppure no. Al vertice presenti anche il segretario generale, Francesca Vichi e la vice, Laura Cesarini.

LE DOMANDE

Da quello che è emerso, rispetto alla diverse domande che in sala giunta hanno messo sul tavolo gli assessori, sarebbero risuonati, nel confronto con i tecnici, i dubbi su piano finanziario, patrimoniale, stadio da abbattere con la squadra lontano dalla città almeno due anni e viabilità. Un’operazione da oltre 70 milioni di euro che ha il calcio non proprio al centro. Stadio da 18mila posti e tante attività intorno, dall’albergo alla possibile nuova sede della polizia municipale, fino al polo della riabilitazione e fitness. Al momento non c’è, nel comparto commerciale, la possibilità di inserire un’attività che venda alimentari, cioè il classico supermercato. Sarebbero emerse, per esempio, sul fronte della viabilità che è uno dei nodi caldi per quello che l’Arena Curi Srl vuol realizzare a Pian di Massiano, condizioni rispetto a quanto proposto largamente peggiorative della situazione attuale. Insomma, come se non vi fosse il potenziamento necessario per gestire un intervento di quel tipo.

IL CALCIO

Intervento in cui il calcio è un po’ spostato dal centro e gli eventi (concerti, per esempio) sono il core business. E allora la viabilità di fronte agli eventi diventa un passaggio strategico con cui fare i conti. Confronto lungo, lungo confronto tecnico, nessuna analisi di carattere politico. Quella potrebbe essere rinviata a oggi. Tradizionalmente a palazzo dei Priori le riunioni di giunta si tengono il mercoledì pomeriggio. E i bene informati danno proprio per oggi la prosecuzione di quanto già affrontato ieri. Ci sarà un ulteriore approfondimento, ma non c’è certezza sul fatto che oggi possa esserci una decisione finale. Più probabile un rinvio di qualche giorno. Per dire sì o no alla proposta della cordata che vuol realizzare il nuovo Curi firmato da Gino Zavarella, il papà dello Juventus Stadium.

A proposito di cordata. Uno degli imprenditori che ne fanno parte, ieri è stato avvistato al Curi nella sede del Perugia. Chi è attento ai movimenti di Pian di Massiano ha assicurato che ieri in quel frangente in sede non c’era il presidente Massimiliano Santopadre. Ma questo può essere un altro discorso.