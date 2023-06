Mercoledì 21 Giugno 2023, 08:26

Si allungano ancora i tempi per conoscere il destino del nuovo Curi: stadio da 18 mila posti, albergo con suite vista campo e ampia parte commerciale. Il Comune avrebbe dovuto dare una riposta sul pubblico interesse o meno del project financing presentato dall’Arena Curi srl, entro sabato 24. Ma da quello che filtra la stessa società ha chiesto l’interruzione dei termini con la necessità di illustrare altre passaggi chiave del progetto al pacchetto dei tecnici del Comune che è impegnato a esaminare il voluminosissimo dossier. Anzi, il doppio dossier: quello sul progetto è quello ancora più complesso (e per ceri versi quello che potrebbe contenere più criticità sul fronte della decisione finale) del piano economico finanziario da 70 milioni di euro. Piano economico finanziario che prevede una compartecipazione del Comune e proprio oer questo palazzo dei Priori ha messo nero su bianco un protocollo d’intesa con Cassa depositi e prestiti, sia per valutazioni tecniche sulla partita del nuovo Curi, sia sull’eventuale intervento pubblico. Compresa la possibilità di un intervento di Cdp da esplicitare nel bando per la finanza di progetto.

La richiesta della società proponente per il project financing allungherà ancora i tempi per arrivare alla conclusione della pratica. Di quanto ancora non è dato sapere anche se da quello che filtra si parla di qualche giorno. Forse più probabile che si infili qualche altra settimana di attesa.

I TEMPI

Alla fine la relazione dei responsabile del procedimento che raccoglierà tutti i pareri chi è stato chiamato alla conferenza dei servizi, le carte dei tecnici finirà sul tavolo della giunta. Se non ci sarà il via libera al pubblico interesse, con lo stesso atto la giunta Romizi chiuderà la partita. Se invece arriverà il via libera all’operazione project financing, sarà necessaria anche una delibera di consiglio comunale perché l’intervento sul Curi avrà come base una variante al piano regolare. Dall’atto di consiglio potrebbero passare almeno sette o otto mesi, bando compreso, prima che ci sia il primo colpo di piccone. Insomma, se nuovo Curi sarà, i lavori inizieranno alla fine del prossimo campionato di serie C.

LE DATE

Riavvolgendo le date della vicenda, facendo punto di partenza dei sessanta giorni per dichiarare il pubblico interesse il 10 febbraio, facendo il conto della data in cui il Comune ha chiesto chiarimenti (il 3 marzo) così interrompendo lo scorrere dei 60 giorni che sono tornati a decorrere dal giorno in cui l’Arena Curi Srl ha depositato gli approfondimenti richiesti, il 12 maggio, il Comune doveva dire sì o no entro sabato 24. Cruciale è stata la data di lunedì 5 giugno per l’invio dei pareri da parte di ogni ufficio comunale o ente interessato alla conferenza dei servizi compresi, per esempio, questura, vigili del fuoco, Telecom, Umbra Acque, Open Fiber e Asl.