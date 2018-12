© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo piazza IV Novembre, nuova luce anche per la torre degli Sciri, uno dei monumenti simbolo del centro. Poco dopo le 19 di venerdì è stata accesa la nuova illuminazione a led. L’impianto è stato realizzato con 4 proiettori da 60 watt, che sostituiscono i vecchi da 250 e 400 watt, collocati nelle stesse posizioni dei precedenti. Oltre al consumo «si riduce in modo significativo» l’inquinamento luminoso grazie all’utilizzo di diffusori con ottiche molto precise che permettono di indirizzare al meglio i fasci luminosi. All’inaugurazione, fra gli altri, c’erano il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Cristiana Casaioli (Commercio), il dirigente comunale Gabriele De Micheli e tanti rappresentanti delle associazioni, a partire da quella di via dei Priori (presidente Maria Antonietta Taticchi).Inoltre il nuovo impianto, grazie ai led rgb permette di ottenere colorazioni diverse, testate proprio durante l’inaugurazione, programmabili da remoto. Come nel caso della fontana Maggiore, uno dei simboli della città interessati dal progetto della nuova illuminazione pubblica, il colore sarà utilizzato «in caso di eventi particolari di interesse per la collettività». Nell’occasione è stato anche completato l’impianto di illuminazione di gala, anche con luci da terra, realizzato in via degli Sciri, attorno alla torre, con il contributo del Sodalizio Braccio Fortebraccio.A proposito di led, proprio in questi giorni il Comune sta realizzando un’indagine tramite un questionario digitale (informa anonima) per capire il grado di soddisfazione dei cittadini sulla rivoluzione led avviata in tutta la città. Fra le domande quella relativa all’efficacia dei nuovi punti luce lungo le strade e nei parchi, in piazza IV Novembre, e in generale all’impatto in termini di sicurezza.