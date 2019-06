Perugia, ecco la nuova giunta Romizi: nomi e deleghe

Ultimo aggiornamento: 13:35

PERUGIA Il sindaco Andera Romizi ha firmato sabato mattina il decreto di nomina degli assessori che faranno parte del nuovo esecutivo di Palazzo dei Priori.Queste le deleghe assegnate:: vice sindaco e assessore alla Scuola, Edilizia scolastica, Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, Salute: assessore Politiche sociali, Famiglia, Diritto alla casa, Pari Opportunità e Servizi Civici: assessore alle Finanze, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Partecipate: assessore al Personale e Mobilitàassessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Ambiente e Aree verdiassessore al Marketing territoriale, Sviluppo economico, Turismo, Perugia digitale e Smart City: assessore allo Sport e Commercio: assessore alla Cultura: assessore all’Urbanistica, Edilizia privata e Arredo urbanoIl sindaco Romizi tiene per sé le deleghe alla Sicurezza urbana e Vigilanza, Politiche del Centro storico, Avvocatura comunale, Organizzazione dell’ente, Rapporti con l’Università degli Studi di Perugia, con l’Università per Stranieri, Accademia di Belle Arti e Conservatorio, Rapporti con la Stampa, Comunicazione e PR, Rapporti con Azienda Ospedaliera e Asl 2, Protezione Civile e Calamità Naturali, Politiche della Pace e Cooperazione Internazionale. Alcuni deleghe potrerro essere girate ai consiglieri delegati. Il primo consiglio comuale della nuova legislatura si terrà lunedì primo luglio alle 15,30.