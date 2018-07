PERUGIA - Non trova la cena pronta e picchia la convivente e il figlio: un albanese di 25 anni è stato

denunciato e rimpatriato dalla polizia. Gli agenti delle volanti sono intervenuti a Madonna Alta in seguito alla segnalazione di due bambini notati in strada visibilmente impauriti. Giunti sul posto i poliziotti li hanno trovati in compagnia della madre, nel frattempo sopraggiunta. Alla polizia hanno raccontato di essere usciti da casa per sfuggire alle ire dell'uomo.

La donna ed un figlio, che erano stati malmenati, sono stati sottoposti alle cure dei sanitari. I poliziotti intanto, con l'ausilio di altre pattuglie, hanno rintracciato l'albanese, accertando la veridicità del racconto delle vittime. Inoltre poliziotti hanno riscontrato la non legittimità della sua presenza sul territorio nazionale.

L'uomo è stato denunciato e successivamente condotto all'aeroporto di Fiumicino per essere rimpatriato.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA