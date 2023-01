Perugia, il sindaco chiude le scuole: domani niente lezioni. Altro stop anche ad Assisi, Marsciano, Nocera e Gualdo Tadino

Domani, martedì 24 gennaio, scuole chiuse a Perugia. Lo stop è arrivato lunedì pomeriggio dopo una giornata di passione lungo le strade e di tensione a palazzo dei Priori. Il sindaco Andrea Romizi ha firmato l'ordianza per il perdurare delle condizioni meteo avverse. In particolare per il rischio neve che continua anche stasera e per il rischio ghiaccio previsto soprattutto per domani secondo l'allerta diramata dalla Protezione civile regionale. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, publiche e private. Stop anche alle lezioni delle università. Dopo il blocco di ieri mattina, altro stop anche a Gualdo Tadino per la giornata di domani annunciato dal sindaco Massimiliano Presciutti. Scuole chiuse anche ad Assisi e Marsciano, Valtopina, Nocera Umbra, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Spello e Trevi.