Perugia, nel parcheggio dell'ospedale rubano solo Golf: presi in cinque

PERUGIA - La squadra mobile della questura e gli agenti del posto fisso dell'ospedale hanno sgominato una banda composta da tre uomini e due donne specializzati in furti di auto nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. I cinque rubavano solo Volkswagen Golf. Le donne facevano da palo e i tre uomini entravano in azione per forzare le portiere. L'ultimo colpo è stato fatale: la polizia li ha presi mentre tentavano di portare via la Golf di un medico che era al lavoro in ospedale. Uno dei ladri, al mattino si era sottoposto a una visita medica all'ospedale e nel pomeriggio è entrato in azione per rubare. © RIPRODUZIONE RISERVATA