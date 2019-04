Perugia, muore a 34 anni in via Settevalli dopo lo scontro con un'auto. Poche ore prima investito un ragazzo

PERUGIA - Un uomo di 34 anni è morto poco dopo le otto di venerdì mattina lungo via Settevalli: era a bordo della propria moto quando, per cause di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale sul posto assieme ai vigili del fuoco e all'amblanza del 118, si è scontrato con un'auto. Tutti i tentativi per rianimarlo si sono rivelati inutili.



Poche ore prima, nella tarda serata di giovedì, un ragazzo di 27 anni era stato investito a poche decine di metri di distanza da un'auto: portato in ospedale, le sue condizioni per fortuna non risultano particolarmente gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA