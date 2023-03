Venerdì 3 Marzo 2023, 09:46

Attenti a parcheggiare nelle vicinanze delle strisce blu. Se nell’area di manovra viene utilizzata per lasciare l’auto in sosta, la multa adesso può arrivare non solo dalla polizia municipale, ma anche dagli addetti della Sipa che quelle strisce blu gestiscono.

Le novità introdotte dall’articolo 12 bis del Codice della Strada, dall’altro ieri sono diventate operative in città. Non è sfuggito agli osservatori più attenti che in diverse zone del centro si sono mosse le divise della polizia locale con gli operatori Saba– Sipa con i loro giacconi gialli e blu. Si sono mossi per far scattare le multe nelle adiacenze dei parcometri. Il primo bilancio di due giorni (ieri e mercoledì) di controlli, dicono che già sono scattate una cinquantina di multe per divieto di sosta.

Il primo giorno di controlli le squadre di ausiliari della Saba-Sipa accompagnati da due agenti della polizia locale, si sono mossi da piazzale Europa a piazzale Bellucci, salendo verso viale Roma, via Marconi, corso Cavour e Borgo XX Giugno con particolare attenzione anche alla salitella davanti alla facoltà di Agraria.

Ieri controlli bis sempre con partenza da piazzale Europa, ma sotto tutte le zone dove ci sono i parcometri a essere sotto la lente. Soprattutto le aree del centro e a ridosso del centro. Le zone limitrofe sono sostanzialmente quelle di manovra a ridosso degli stalli. Ma anche i passaggi pedonali che inframezzano le aree a parcometro che spesso e volentieri vengono occupate per soste brevi (ma fuorilegge), magari per andare a ritirare un pacco in un negozio, oppure vicino a una scuola quando c’è da andare a prendere i figli all’uscita.

Scatta così una vasta operazione contro la sosta selvaggia che, di fatto, in alcune zone del centro quasi raddoppia le forze visto che non saranno più solo gli agenti della polizia locale e piazzare sul parabrezza il foglietto della violazione. Gli accertatori della Saba-Sipa, oltre a controllare se i tagliandi della sosta a pagamento sono scaduti, già operavano proprio sul fronte del divieto di sosta all’interno delle aree a parcometro sanzionando chi non paga.

A proposito di multe sugli spazi a pagamento è in vigore una convenzione stipulata tra Comune di Perugia e Saba-Sipa (convenzione del 2007) che prevede l’erogazione annuale di un compenso, calcolato in due scaglioni (rispettivamente di 12,50 euro sotto e di 7,50 euro sopra le 33mila contravvenzioni riscontrate nell’anno solare) per ogni multa effettuata dagli ausiliari del traffico in capo alla società.

Per esempio per l’anno 2021 la relazione annuale inviata dall’amministrazione comunale al Ministero ha contato un totale di 9.015 sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico.