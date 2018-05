PERUGIA - Oltre ai consueti controlli svolti dal reparto “Territoriale” della Polizia Municipale per contrastare i fenomeni di abuso nelle modalità di somministrazione di alcool e di disturbo alla quiete pubblica, sono scattati, nei giorni scorsi, controlli mirati anche sul fronte del contrasto alla ludopatia.



Si tratta di controlli per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni e il rispetto dei requisiti di legge (distanze luoghi sensibili) da parte delle sale da gioco, sale scommesse e locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, ma anche accertamenti volti a verificare la puntuale formazione degli addetti.

Infatti per la mancata formazione, finalizzata alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito, è scattata la sanzione amministrativa per un importo pari a 1.666 euro a carico di tre soggetti.

Sequestrate da personale di questura e polizia municopale strumentazioni, per raccolta abusiva di giochi e scommesse , nei confronti di un’attività già destinataria di un provvedimento di diffida del Questore e di intimazione alla cessazione dell’attività di raccolta scommesse disposta dal Comune.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49



