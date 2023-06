Domenica 11 Giugno 2023, 09:11

Due attività dell’acropoli sono state multate per la violazione dell’ordinanza anti alcol. L’atto era stato firmato dal sindaco Andrea Romizi lo scorso 4 maggio e sarà in vigore per tutto il periodo estivo con l’obiettivo di tenere sotto controllo la movida selvaggia e, a Fontivegge, anche il delicato aspetto della sicurezza. L’ultimo giro di vite ha toccato il cuore della città, i particolare l’area di via Ulisse Rocchi, dove si sono mossi gli agenti della polizia locale nell’ambito di una serie di controlli notturni sul territorio per verificare il rispetto delle normative anti alcol vigenti. Proprio la scorsa notte il personale dell’ufficio Controlli commerciali della polizia locale ha sanzionato due attività commerciali. Si tratta di un mini-market e di un kebab. La multa è scattata per la vendita di birra dopo la mezzanotte. Il Comune ha fatto sapere che le violazioni sono state accertate intorno alle ore 2.30 (per la precisione una alle 2,30 e l’altra alle 2,40) e sono state punite con la sanzione da 6.666,67 euro. L’ordinanza anti alcol, la numero 850 che sarà in vigore fino al 31 ottobre, dispone «il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine» rivolto ai titolari «di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, nonché ai titolari di circoli privati» la cui attività è operante nella zona del centro storico e di Fontivegge, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo. L’atto prevede anche il divieto «di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato rivolto ai fruitori dell’area di Fontivegge dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo». Parallelamente ai controlli sull’alcol, vanno avanti pure quelli sul fronte della prostituzione. Sono state eleate cinque sanzioni a clienti pizzicati di giorno nell’ambito delle verifiche effettuate con l’ordinanza 851, emessa in parallelo a quella sull’alcol. L’atto sindacale rende zona rossa varie zone della città fino al 31 ottobre. Sotto la lente dei controlli ci sono via Settevalli, via Nuvolari, viale Conti, viale del Percorso Verde, via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia–Bettolle direzione Perugia), via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Luzzatti, via Penna, via Corcianese, via Cestellini, via della Scuola, strada Colle Umberto Ponte Nese, ss 728 del Pantano, strada San Giovanni del Prugneto. Tra i divieti quello «d’intrattenersi con soggetti dediti al meretricio». La violazione dell’ordinanza prevede una sanzione amministrativa di 450 euro.