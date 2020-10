PERUGIA - Guerra alla movida sfrenata. Senza regole. Quella che, come ha più volte ribadito il questore Antonio Sbordone, non è «una risorsa» come invece deve e può essere, ma un insieme di comportamenti scorretti e in molti casi fuorilegge. Perché vendere alcol oltre l’orario consentito, girare con bottiglie di vetro di notte in centro in spregio delle regole, imbrattare i muri, dare fastidio perché si è ubriachi o parcheggiare praticamente dappertutto sono atteggiamenti da sanzionare.

Proprio come accaduto nella notte tra sabato e domenica. Come ogni fine settimana, il questore ha disposto controlli mirati nelle aree della movida (dunque soprattutto in centro storico) che vedono in campo non solo personale della questura ma anche polizia locale, carabinieri e guardia di finanza. Controlli, fa sapere la questura, «nell’ambito dell’azione preventiva posta in essere dalle forze dell’ordine finalizzata a contenere nuove impennate della curva epidemiologica causata dal Covid-19 in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto delle misure a ciò necessarie e di ricerca della collaborazione anche da parte dei più giovani».

IL BILANCIO

Ebbene, a seguito degli accertamenti svolti gli agenti della polizia locale hanno stangato un’attività commerciale di piazza IV Novembre per vendita di alcol in orario non consentito: essendo ufficialmente un’attività di prossimità, la vendita di alcol deve cessare a mezzanotte e non alle 1.30 come per pub e bar, per questo motivo è arrivata una super multa di oltre seimila euro. Ma c’è di più dal momento che essendo recidivo, dal momento che la stessa cosa era capitata qualche settimana fa, è molto probabile che al gestore dell’attività commerciale possa essere imposto lo stop per almeno un mese.

Ma non finisce qui. Due multe da 450 euro ad altrettante persone per detenzione di vetro in area pubblica, una da 400 per inosservanza dell’obbligo della mascherina, una da 100 (con applicazione del Daspo, quindi non potrà stare in centro per 48 ore) a un ragazzo per ubriachezza molesta e un’altra, sempre da 100, a un altro giovane sorpreso a urinare in piazza Piccinino. Inoltre, gli agenti della municipale hanno contestato 60 multe per divieto di sosta.

Ma va detto che, vista l’altissima affluenza dal pomeriggio di sabato, la grandissima maggioranza delle persone si è comportata secondo le regole. Lo conferma la questura: «Si è potuto assistere ad un prevalente ed apprezzabile rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle mascherine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA