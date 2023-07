Lunedì 31 Luglio 2023, 09:21

«Schiamazzi, urla, droga e pipì in strada. Succede fino a tarda notte, siamo alle solite». A pochi giorni dal caso che ha riguardato il parco Sant’Anna (dove la situazione sembra essere rientrata, almeno per il momento), ci sono altre zone della città dove la movida selvaggia fa disperare i residenti. Tocca ancora al centro storico. l’ultimissima protesta per una situazione definita al limite tocca Porta Sole, la zona di via Mattioli. Alcuni residenti della zona hanno raccontato la situazione al Messaggero. L’ultima notte, stando alla testimonianza, sarebbe stata davvero difficile. «Fino alle 2-3 del mattino» sarebbe successo di tutto. Dalle urla all’uso di sostanze stupefacenti, creando una situazione che, come naturale conseguenza, rende impossibile dormire per chi abita attorno al luogo scelto per fare baldoria. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è anche il fatto che l’area, come raccontato dai residenti testimoni degli accaduti, è stata utilizzata come bagno. Si è creato letteralmente «un fiume» visto che «ci avranno fatto pipì in 20, uomini e donne». Da qui il rinnovato appello ad una serie di controlli a tappeto per mettere all’angolo il problema. Riguardo lo sfregio della pipì, chi segnala ricorda che «esiste il regolamento comunale che punisce con una pesante multa coloro che urinano in luogo pubblico, ma dovrebbe essere applicato». Nello specifico il regolamento di polizia urbana all’articolo 8 (atti vietati sul suolo pubblico), punto F, spiega che è vietato «soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune». Ma nonostante regole ben chiare e il buon senso che già da solo dovrebbe bastare, anche nel cuore della città succede di tutto. Sono moltissime le zone utilizzate come bagno. Proprio in questi giorni la stessa situazione si sta verificando in via Marzia, nella parte fra la storica porta e la fonte Lomellina, dove tra l’altro c’è una telecamere di videosorveglianza. Molti perugini hanno segnalato una situazione difficile in fatto di cattivi odori. Eppure quello è un punti di grande passaggio, anche da gruppi di turisti che usciti dalla Rocca tornano verso piazza Italia risalendo la via. Rimanendo in tema di decoro anche dai quartieri periferici, con particolare riguardo ai parchi e alle piccole aree verdi, crescono e non poco le segnalazioni relative alla mancata rimozione degli escrementi dei cani da parte dei padroni. Anche qui c’è il regolamento comunale a dare indicazioni precise: «I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l’animale lasci i propri escrementi sulle aree pubbliche. In caso di insudiciamento i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla pulizia del suolo». Pulizia che, molto spesso, non avviene.