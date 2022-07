Domenica 17 Luglio 2022, 08:31

Botte. In mezzo alla strada. Per un'occhiataccia, una parola di troppo, un'offesa. Oppure perché stare al volante, nel traffico, diventa un qualcosa di sempre più vicino a una battaglia. Tanti motivi, in molti casi “dopati” da abbondanti dosi di alcol o dalla droga. Risultato: un attimo per prendere fuoco e ancora meno per finire in ospedale. E così un'altra prima parte di week end va in archivio con almeno tre persone ferite, aggredite e minacciate. Due arrivano direttamente dalla notte del centro storico. Si tratta di due ventenni, perugini, giunti in pronto soccorso quasi in contemporanea intorno alle due e trenta di sabato mattina: entrambi hanno raccontato di essere stati picchiati e aggrediti. Molto probabilmente, vista l'età e anche l'orario di accesso in ospedale, potrebbe essere lo stesso l'evento che li ha visti coinvolti. Secondo quanto si apprende, i referti raccontano di due prognosi fortunatamente molto leggere (appena pochi giorni per entrambi) ma non è ovviamente da escludere che in realtà possano essere stati vittime di due diverse aggressioni avvenute nella stessa zona e a poca distanza temporale. Ma, come detto, non ci sono soltanto gli eccessi della movida. Perché si può essere minacciati e feriti anche per una lite viabilità. E' quanto accaduto in via Sicilia. Dove una giovane donna ha chiamato la polizia per raccontare, particolarmente spaventata, di aver avuto una lite con un automobilista. La donna ha riferito che, dopo la discussione, aveva notato il conducente fermarsi per entrare in un negozio e, approfittando della situazione, si era fermata per annotare il numero di targa dell’auto. Ma nonn è passata inosservata, visto che il rivale in viabilità (un perugino di 34 anni) innervosito evidentemente da quanto visto è uscito dal negozio con aria particolarmente minacciosa. Il tempo di arrivare davanti all'auto della donna che ha iniziato ad ammaccare il cofano a pugni. A questo punto la donna ha chiesto aiuto al fidanzato, ma la situazione è addirittura peggiorata: l'uomo, infatti, ancora più fuori di sé ha aggredito il compagno della donna con un coltello e un cacciavite. Un barlume di lucidità deve evidentemente avergli consigliato non solo di lasciar perdere ma anche di far perdere le proprie tracce. Al punto che quando sono arrivati, i poliziotti non hanno potuto far altro che constatare come il 34enne si fosse già allontanato. Ma lo stesso uomo ha posto fine alla sua fuga poche ore dopo. Nel corso della notte, infatti, si è presentato in questura per raccontare la sua versione dei fatti su quanto accaduto nel pomeriggio in via Sicilia. A quel punto è stato perquisito dagli agenti, che oltre al coltello da cucina e al cacciavite gli hanno trovato addosso anche una mazza da baseball. Inevitabile la denuncia.