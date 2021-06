Perugia, movida choc: sarà blindato il vicolo della vergogna

Martedì 29 Giugno 2021, 17:40

PERUGIA - Il sabato notte choc, le multe anti-alcol, l’agente della polizia locale che rischia di essere investito da un automobilista ubriaco. C’era tanta gente sabato sera e per colpa di pochi Perugia si ritrova con l’immagine del centro sfregiata.

A palazzo dei Priori fanno i conti sul bilancio del fine settimana e guardano avanti. «Sabato in centro-dice l’assessore alla Sicurezza, Luca Merli- c’era tanta gente- Sono stati fatti controlli, c’è chi è stato multato. La stragrande maggioranza di chi è arrivato si è comportato in maniera corretta. Ma siano pronti a muoverci ancora meglio. Per esempio stiamo valutando la possibilità di un presidio fisso della Protezione Civile in via Mattioli».

Una presenza che dovrà dissuadere i balordi a scatenarsi. In caso contrario verranno subito chiamate le pattuglie delle forze dell’ordine.

Via Mattioli, dal racconto dei residenti, è stato, nella notte tra sabato e domenica, l’ombelico della vergogna. Chi non riusciva a dormire, chi ha filmato quello che succedeva. E il racconto è stato choc: «Questa ultima notte è stato un delirio – aveva raccontato un altro residente della zona -. In via

Mattioli, in cima alle scalette di piazza Piccinino, c’è stato un via vai di ragazzi che urinavano sulle macchine parcheggiate. E poi la droga. È stato un continuo, dall’una di notte, di gruppi, anche molto numerosi, che a ripetizione ogni 15 minuti passavano sotto le nostre finestre. I rumori? Anche il meno, ormai. Fanno tutti le stesse cose: urinano, fumano canne, pippano e spacciano coca e vanno via. Non siamo contro il divertimento, ma non si può campare così, soprattutto d’estate con le finestre aperte», ribadiscono. E allora di chat in chat, ecco che dall’una di domenica girano gli scatti rubati dalle finestre».

Più che un racconto un pugno nello stomaco. Che colpisce non solo chi vive in via Mattioli ma una città intera che si ritrova ogni fine settimana a fare i conti con un’immagine sgualcita per colpa di chi non è in grado di distinguere tra il divertimento e i cattivi comportamenti.

Sabato sera, intanto, c’è anche chi ha esagerato con l’alcol tanto da sentirsi male. Proprio in centro. Una donna di 48 anni è transitata anche per il Pronto soccorso. Come è finito al Pronto soccorso un uomo di 80 anni che ha cercato, riuscendoci, di difendersi da un tentativo di rapina. Se l’è cavata con tanto spavento e una prognosi di qualche giorno. Il fatto è avvenuto sabato intorno alle cinque del pomeriggio. Qualche giorno di prognosi anche per un uomo di 63 anni che giovedì ha raccontato in ospedale di aver subito un tentativo di scippo nella zona di Piscille alle 10 del mattino. Anche lui è stato medicato al Pronto soccorso. Come è stata medicata una ragazzina di 21 vent’anni che ha raccontato di ai medici di una aggressione subita venerdì pomeriggio qualche minuto dopo le cinque.