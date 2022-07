Perugia, ritrovato motorino rubato davanti a una scuola

PERUGIA Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio nell'hinterland perugino, hanno rinvenuto uno scooter che, a seguito di accertamenti, è risultato essere stato rubato qualche settimana fa dai parcheggi situati nell'area del Liceo Artistico Bernardino di Betto, in via Canali. Rintracciata l'intestataria, gli agentid ella volanti hanno atteso il suo arrivo sul posto. Dopo aver accertato che il mezzo era perfettamente funzionante e che, salvo qualche lieve danneggiamento, non era stato sottratto alcun

oggetto al suo interno, gli agenti hanno riconsegnato lo scooter alla proprietaria che ha ringraziato gli agenti per la professionalità e il prezioso aiuto.