Perugia, morto dopo una sparatoria a Ponte Felcino

Ultimo aggiornamento: 11:38

PERUGIA - Un uomo è rimasto ucciso a Ponte Felcino, nella zona della stazione. Secondo le primissime informazioni, la morte potrebbe essere collegata a un tentato furto avvenuto in un esercizio commerciale della zona. Si tratterebbe di una sparatoria tra i vigilantes intervenuti dopo che è suonato l'allarme e i ladri in fuga. Con successivo intervento anche dei carabinieri.Secondo alcune testimonianze i due eventi, il furto e i colpi di arma da fuoco, sarebbero stati molto ravvicinati non solo nel tempo ma anche nello spazio, visto che l'uomo è stato trovato a poche decine di metri dal negozio preso d'assalto.Sul posto carabinieri e polizia, oltre all'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.L'allarme è scattato intorno alle quattro del mattino, e nella zonadrl bar tabaccheria colpito dal furto si sono subito precipitati vigilanza e carabinieri. Da quel momento è partito un inseguimento culminato per le vie della frazione lungo via Radiosa, che culmina proprio sul piazzale della stazione di Ponte Felcino: nel corso della sparatoria è stata colpita l'auto dei banditi, che da quanto si apprende risulterebbe rubata (come probabilmente anche la targa apposta) frantumando il lunotto posteriore e colpendo mortalmente anche uno dei banditi in fuga.Da quanto si apprende, la vittima sarebbe di nazionalità straniera e probabilmente dell'est Europa.