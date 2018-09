Perugia, è morto Mario Silla Baglioni

I 5 Stelle di San Gemini sollecitano un incontro e il sindaco di Terni, leghista, apre le porte alle Rsu dello stabilimento. Eccolo il patto in salsa giallo-verde che riguarda la "vertenza"...

PERUGIA - Magari mancano i soldi per rinnovare le coperture assicurative, o magari si pensa non sia una cosa importante e si ignora che è prevista obbligatoriamente dalla legge per guidare una...