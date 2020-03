© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un morto dentro un'auto, in mezzo alla strada e dopo un incidente: ma molto probabilmente lo scontro con i segnali stradali non sono la vera causa del decesso. Probabilmente la causa è da ricercare in un malore a seguito di un recentissimo uso di droga. Questo lo scenario che si è configurato nella notte tra lunedì e martedì a Fontivegge, nei pressi del piazzale della fermata minimetrò.A dare l'allarme una pattuglia della Vigilanza Umbra Mondialpol, che esegue passaggi notturni alle varie fermate del minimetrò. I vigilantes, tra cui Lorenzo Brunetti (autore della foto e anche residente proprio nella zona di Fontivegge, da tempo impegnato a denunciare anche via social situazioni di degrado e criminalità in area stazione) hanno raccolto la richiesta di aiuto di un ragazzo appena sceso dall'auto dopo l'incidente. Il ragazzo, italiano, conducente dell'auto finita contro la segnaletica stradale prima di finire la propria corsa sul piazzale del minimetrò, è apparso ai soccorritori (sul posto anche vigili del fuoco, 118 e polizia locale) in stato di evidente alterazione psicofisica: nell'abitacolo un altro giovane, di origini magrebine, in condizioni gravissime. Morirà poco dopo, mentre il personale sanitario del 118 stava cercando in qualunque modo di salvargli la vita.Secondo quanto si apprende, dunque, le cause di morte dell'uomo non sarebbero da ricercare tanto nelle cause dell'incidente quanto piuttosto in un possibile uso di droga fatto evidentemente da entrambi prima di mettersi alla guida. Tutti gli accertamenti del caso sono in corso.