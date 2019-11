PERUGIA - E' morta nella tarda mattinata di lunedì la donna di 55 anni, residente a Bastia, trasferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia in condizioni disperate nella notte tra venerdì e sabato dopo essere rimasta gravemente ustionata all'ospedale di Assisi, dove era ricoverata. Secondo la ricostruzione ufficiale, resa nota dalla Asl 1, le ustioni sull'80 per cento del corpo sarebbero state originate da una sigaretta.



Il marito della donna, nella giornata di sabato, accompagnato dall'avvocato Gianni Dionigi ha presentato denuncia al posto fisso di polizia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Assisi e coordinate dal pm Massimo Casucci. In particolare, i militari sono chiamati a ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Per questo motivo, nelle scorse ore hanno sentito alcuni testimoni.