Perugia, dal ministero dell'Ambiente arriva l'ok al Nodino

PERUGIA - È arrivata dal Ministero dell’Ambiente una decisiva svolta per la partita del Nodino, il tratto Collestrada-Madonna del Piano. «Il Comitato che rilascia le valutazioni di impatto ambientale ed i giudizi di ottemperanza alle prescrizioni precedentemente imposte dallo stesso e che è costituito da docenti universitari e massimi esperti nazionali del settore, ha esaminato positivamente il progetto definitivo del Nodo di Perugia, primo stralcio prodotto da Anas». Ad annunciarlo è stato ieri l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche. L’ok arrivato dagli uffici del Ministero è un passo importante per l’iter che porta alla realizzazione dell’opera. Iter non ancora finito, ma che può fare un deciso salto in avanti. Più precisamente «può procedere ulteriormente», sottolinea Melasecche che adesso guarda verso un altro Ministero. La palla passa adesso «al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che deve provvedere ad indire la Conferenza di servizi conclusiva e reperire il finanziamento di 485 milioni di euro per una serie numerosa di opere complesse ed impegnative». Nell’annunciare le ultime novità, Melasecche spiega che un incontro avvenuto nelle scorse ore con il Ministro Matteo Salvini con la presidente della Regione Donatella Tesei «lascia ben sperare per gli sviluppi dei prossimi mesi in merito al Nodino».

Intanto la Regione si dice soddisfatta per i passi fatti fino ad oggi. Dopo l’ok del Ministero dell’Ambiente «si conclude il lungo procedimento tecnico amministrativo iniziato nel 2020 con la richiesta al Mit di provvedere alla revisione del vecchio progetto, mai realizzato per molte ragioni, anche politiche, alla luce dei cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti ma anche dei miglioramenti richiesti ed attuati». Il Mit, su richiesta della Regione «assegnò all’Anas un finanziamento di 10,5 milioni di euro, dando l’incarico alla Cooprogetti di Gubbio quale assegnataria di un precedente accordo di programma con Anas. Questi trascorsi sono stati oltre tre anni di lavoro incessante, di confronti continui, di approfondimenti, di attacchi polemici, spesso pretestuosi, ci sono state anche offese personali e minacce, ma ho proceduto con fermezza – rimarca Melasecche -, sostenuto dalla professionalità di ingegneri del traffico, ingegneri strutturisti, architetti, esperti di paesaggio, geologi, naturalisti, giuristi, di grande qualità». Per l’assessore quella del Nodino «costituisce in senso assoluto la migliore soluzione possibile, non esistendo alternative, mai prodotte dai negazionisti ad eccezione di una ipotesi di bretella di 20 chilometri con un consumo di suolo e di costo triplo».