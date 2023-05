Perugia, minaccia il barista con un bastone: denunciato straniero ventiquattrenne

PERUGIA - Lunedì mattina gli agenti della Polizia sono intervenuti in un'area di servizio lungo la strada Trasimeno Ovest, nella zona di Pian di Massiano, per la presenza di una persona che impugnando un bastone minacciava i dipendenti. Gli agenti della Squadra Volante hanno individuato l'uomo, che nel frattempo aveva raggiunto la zona esterna del bar e hanno proceduto con l'identificazione. Si tratta di un cittadino straniero, di origini gambiane, 24enne.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane, in regola con il permesso di soggiorno, era gravato da numerosi precedenti di polizia per reati conto la persona, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e porto d'armi od oggetti atti ad offendere. Già in passato si era reso protagonista di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti

del personale dell'area di servizio.

Il 24enne è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso e denunciato per i reati di atti persecutori, minacce gravi e aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.