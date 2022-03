Estorsione, sfruttamento della prostituzione e truffa per avere il reddito di cittadinanza: 5 arresti a Perugia, Milano e Roma

PERUGIA Polizia e guardia di finanza hanno arrestato cinque persone (due in carcere e tre ai domiciliari) con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, estorsione truffa. Nell'inchiesta coordinata dlala procura della Repubblica di Perugia sono finiti alcuni cittadini romeni. Oltre che Perugia, l'operazione ha interessato le province di Roma, Lodi, Milano, Pavia, Fermo e Mantova.

A gestire il traffico di ragazze con la Romania un gruppo di cittadini romeni che costringevano le donne a prostituirsi in Italia. I proventi del giro d'affari con la prostituzione veniva reinvestito in Romania in terreni e autombili, soprattutto Mercedes, Audi e Bmw. la truffa del reddito di cittadinanza ha portato 22mila euro nelle tasche delle banda. Sono state sequestrate otto auto per un valore di oltre 250mila euro.