Perugia, mezzo chilo di marijuana a Fontivegge: preso nigeriano

PERUGIA - Operazione antidroga dei finanzieri del comando provinciale di Perugia che hanno arrestato un nigeriano. L'uomo era giunto a Perugia a bordo di un treno proveniente da Roma ed è stato fermato a pochi passi dalla stazione di Fontivegge. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno chiesto informazioni sulla sua presenza in città a cui ha rispsoto in modo nervoso e confuso.

Le Fiamme Gialle lo hanno perquisito e hanno trovato un grosso involucro contenente 500 grammi di marijuana, per un valore di mercato superiore a 5 mila euro. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA