Venerdì 2 Settembre 2022, 07:46

Senza soluzione di continuità. Neppure il tempo di ricevere la pec della Nuova Mercato Coperto Spa che alzava le mani e si arrendeva, che a palazzo dei Priori hanno iniziato a lavorare sull’ipotesi di nuovo bando e gestione. Appena svalicato il Ferragosto. Situazione delicata, polemiche, sollecitazioni, affondi di Guarducci che guarda sempre alla Città del Cioccolato, tra un colpo di tweet e l’altro.

Nella prudenza di palazzo dei Priori si muove l’assessore allo Sviluppo Economico, Gabriele Giottoli. Che guarda allo sviluppo della sfida, naturalmente, a braccetto con l’assessore all’Urbanistica, Margherita Scoccia, titolare della pratica.

«Stiamo valutando-spiega Giottoli- diverse ipotesi. Tutti utili per capire come muoverci. La Città del Cioccolato? Valutiamo tutto, ci mancherebbe. Noi abbiamo bisogno di un grande attrattore che possa dare un valore aggiunto anche al movimento turistico. Questa estate abbiamo visto la città piena. Il Mercato Coperto diventa strategico anche in quella direzione, come lo sono gli eventi che portano gente in centro. Tutto viene valutato e vagliato con grande attenzione».

Sicuramente, rispetto all’ormai vecchio bando, ci saranno delle modifiche decisive. Per esempio: verrà tolto il divieto di mettere un biglietto d’ingresso. Ma ci sarà un altro passaggio chiave: non sarà più di nove anni la concessione per la gestione, ma i tempi saranno più lunghi. Quanto? Presto per indicarlo. Certo è che questo è uno dei motivi che faranno riportare la pratica Mercato Coperto in consiglio comunale.

Sui tempi del nuovo bando, l’assessore Giottoli fa un passo avanti: «Credo che per metà ottobre, fine di ottobre al massimo, ci sarà tutto nero su bianco». Ecco i tempi stretti che palazzo dei Priori ha sempre fatto capire di volersi muovere con tempi stretti. E, in un primo momento, si ipotizzava di arrivare al nuovo bando entro la fine dell’anno. L’anticipazione di un paio di mesi potrebbe dare la possibilità di accorciare i tempi della pubblicazione quindi anche dell’assegnazione.

SI MUOVE IL PD

Sul Mercato Coperto torna alla carica il Partito democratico di Perugia che dal profilo Fb attacca la giunta Romizi: «La Giunta avrebbe dovuto concepire il Mercato Coperto come strumento per far crescere economia, prodotti e consumi, rendendolo un attrattore per la conoscenza della nostra terra. Ora si procederà ad una nuova gara d’appalto per cui pretendiamo criteri basati su un preciso indirizzo di governo tarato sulla nostra regione. Serve una proposta che risponda alla necessità di qualificare l’offerta attrattiva del centro storico, sia per i residenti che per i turisti». Per i Dem guidati da Sauro Cristofani, occorre ripensare totalmente il Progetto con due obiettivi: «La ricollocazione delle attività e un investimento significativo. Alla città serve un luogo per valorizzare i prodotti tipici del territorio». Per il Pd quello del Mercato Coperto «purtroppo, non è l’unico progetto fallimentare di questa amministrazione».