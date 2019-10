Perugia: mentre cercano una ragazza scomparsa scoprono, e arrestano, uno straniero con la droga. Polizia in azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Cercano una ragazza segnalata come scomparsa e scoprono un uomo con la droga e l'arrestano. Nell’ambito delle attività di ricerca della ragazza - riferisce una nota della Questura di Perugia - la Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, a seguito di una serie di accertamenti inerenti i possibili collegamenti e frequentazioni della donna, ha concentrato le attenzioni su un appartamento, che poteva essere un possibile suo luogo di permanenza. Sul posto i poliziotti hanno riscontrato l’effettiva presenza della ragazza oggetto di ricerche di un uomo, un tunisino 26enne avente precedenti di polizia, che da subito con il suo comportamento ha attirato le attenzioni degli investigatori della Questura. I sospetti dei poliziotti si sono rivelati fondati . Dal controllo effettuato è emerso che il tunisino èera in possesso di oltre 9 grammi di eroina, oltre che del relativo materiale per il confezionamento. Al termine delle attività di rito lo straniero è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.