Martedì 2 Maggio 2023, 09:37

Con una media di 114 pasti distribuiti al giorno, ha compiuto il suo primo anno di attività la mensa Don Gualtiero della Caritas diocesana. Inaugurata a fine aprile 2022 al Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza in zona Cortonese, la mensa ha fornito da allora in totale 34.592 pasti. Nella struttura sono impegnati oltre 40 volontari fra giovani e adulti. Numeri che, nel loro complesso «parlano di tante storie di fratelli e sorelle, nella grande vulnerabilità, che qui hanno trovato ristoro nel cibo, nella relazione, nel cuore», ha commentato il direttore della Caritas don Marco Briziarelli. «Non vuole essere esclusivamente una mensa per i poveri di natura economica - aveva detto all’inaugurazione Briziarelli – ma una mensa relazionale che sia attenta anche ad altre povertà quali la solitudine di tanti anziani e famiglie che incontrano difficoltà ad arrivare alla fine del mese, che non sono certificate tra quelle povere». L’auspicio era che la nuova mensa fosse «un ambiente di incontro, di relazione e di esperienza per dare un volto alle persone che vivono difficoltà umane e materiali, quindi una mensa aperta anche a singoli e famiglie che decidono di pranzare un giorno con i poveri. A queste verrà chiesto di contribuire alla gestione della mensa con un’offerta libera». Ed è quello che sta avvenendo da un anno a questa parte, facendo anche registrare alla Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo Caritas diocesana che gestisce la mensa, diversi benefattori. «A tutti i sostenitori e volontari va la nostra gratitudine – commenta il direttore della Caritas – per aver reso realtà un sogno di accoglienza, segno di prossimità, che avevamo nel cuore, unito al grazie speciale agli amici delle Edizioni Frate Indovino per essere partner fondamentale del bellissimo progetto della mensa». Questo «sogno di accoglienza» si è concretizzato «anche grazie al contributo per le opere di carità dell’8xMille alla chiesa cattolica». La mensa Don Gualtiero è la seconda in città dopo il punto di ristoro sociale San Lorenzo, e nel tempo di attività è stata visitata da diversi rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, delle realtà sociali e del terzo settore e del mondo imprenditoriale trattenendosi a pranzo e relazionandosi con i commensali giornalieri. Tra questi l’arcivescovo Ivan Maffeis l’11 settembre 2022.