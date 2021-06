PERUGIA «Vogliamo ringraziare i carabinieri per la rapidità d’intervento che ha ridato sicurezza al nostro ragazzo cui era stato sottratto il marsupio». A parlare con Il Messaggero sono i dei familiari di un 11enne che ieri, in un parco a Ponte Valleceppi, s’è visto sottrarre il marsupio da un uomo che per restituirglielo avrebbe chiesto denaro. In quel marsupio c’era anche un telefono cellulare in uno al ragazzino che poco prima stava giovando insieme ad alcuni amichetto. Proprio loro, capita la situazione, gli hanno messo a disposizioni un loro cellulare. Con quel telefono la piccola vittima ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti in pochissimi minuti tenendo contestualmente in linea l’11enne. “Quando la pattuglia è arrivata – raccontano i familiari - ha provveduto a recupera il marsupio e a restituirlo al nostro caro. Di questa brutta esperienza non sappiamo altro. Anzia una cosa la sappiamo: i carabinieri sono stati meravigliosi sia chi ha risposto alla richiesta di intervento e che non ha mai lasciato il nostro caso nemmeno per un secondo, sia gli altri militari intervenuti. E vogliamo anche ringrazia re – proseguono – gli amichetti presenti che hanno subito capito che c’era una problema e hanno fatto squadra andando a dare sostegno, e anche l’uso di un cellulare al loro compagno in quel momento in difficoltà. Per quanto ci riguarda la vicenda s’è conclusa e il nostro “ragazzo” ricorderà questo episodio sopratutto per la professionalità dei militari dell’Arma che, veramente pochissimi minuti, hanno -concludono - risolto tutto”. Tutto s’è concluso per il meglio, quindi, e questa storia racconta ancora una volta come la collaborazione, sia quella tra la vittima e l’Arma e quella tra il ragazzino e i suoi amici, è il modo più utile per dare soluzioni a questo tipo di problematiche

