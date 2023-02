Perugia, malore improvviso: muore a 35 anni in mezzo agli amici. L'incubo droga

PERUGIA - GSi è improvvisamente accasciato a terra, mentre stava con gli amici in un’area di servizio nella zona di Ponte Felcino. Pochi istanti per realizzare che le sue condizioni di salute sono molto gravi e chiedere l’aiuto dei soccorsi. Aiuto che sarà immediato ma che purtroppo non potrà salvargli la vita.

È morto così, nella giornata di domenica, un uomo di appena 35 anni. Vittima, secondo quanto si apprende, di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo ma tutte le valutazioni sono ancora in corso.

Sul posto, oltre al personale medico sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione Fortebraccio che hanno avviato tuttu gli accertamenti del caso. Accertamenti che dovranno necessariamente incrociarsi con le risultanze mediche legate all’ispezione del cadavere.

Al momento l’ipotesi privilegiata è che il ragazzo sia rimasto vittima di un malore improvviso, talmente violento da stroncargli la vita. Ma i carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi. Anche quella legata a possibili mix di alcol e droghe che possano aver avuto un ruolo purtroppo determinante in questo nuovo dramma.