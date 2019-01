PERUGIA - Un uomo di 56 anni, residente nella zona di Bettona, è morto nel tardo pomeriggio di sabato dopo un incidente nella zona di Ponte San Giovanni. Secondo quanto si apprende, l'uomo stava percorrendo via della Rete quando ha improvvisamente perso il controllo della propria auto che è finita contro altre due macchine in sosta probabilmente a causa di un malore.



Alcuni passanti si sono evidentemente resi subito conto che l'uomo era in condizioni gravi e hanno allertato i soccorsi. Sul posto, immediato l'intervento della polizia municipale e dell'ambulanza: l'uomo era già in stato di incoscienza ed è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.





