Perugia, maiale in campo a Ponte Pattoli tra stupore e ironia: «L'emblema della nostra stagione»

PERUGIA - Un'invasione di campo decisamente particolare. Tra stupore e tanta ironia. Perché trovarti un maiale che entra in campo e si impadronisce del centrocampo non è certo cosa da tutti i giorni. Succede a Ponte Pattoli, durante un allenamento serale della squadra di casa.Mano allo smartphone e ripresa integrale della scena, che come accade di questi tempi finisce direttamente sui social network. Abbattuto il muro delle diecimila visualizzazioni in poche ore, con il video transitato per la pagina facebook "Welcome to Perugia favelas".Stupore e ironia, si diceva. Le immagini e le voci raccontano come inizialmente alcuni calciatori restino spaventati dall'irruzione dell'animale. Poi appena in campo, ci si rende conto che non è pericoloso e arrivano le risate: «Siamo alla frutta» dice una delle persone in campo che sta riprendendo la scena. «Questo è l'emblema della nostra stagione».Questo il link del video: https://www.facebook.com/welcometoperugiafavelas/videos/755123138317631/