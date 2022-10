Mercoledì 26 Ottobre 2022, 07:34

La rivoluzione della sosta varata dalla giunta comunale lo scorso fine luglio continua a prendere forma. È stata messa nero su bianco l’ordinanza che dispone l’istituzione di stalli a pagamenti nell’area parcheggio di via San Prospero, a ridosso del complesso Don Bosco. Una misura che va a compensare la sforbiciata di strisce blu in alcune zone dell’acropoli. In via San Prospero nello specifico vengono istituti 51 posti a pagamento (più uno per disabili) e, sulla base della convenzione fra Comune e Sipa sarà istituita una tariffa unica per il pagamento giornaliero pari a 1,60 euro, valida nella fascia oraria 9-19,30 dal lunedì al venerdì (dunque sono esclusi sabato, domenica e festivi). Fino ad oggi l’area è stata regolamentata con un’ordinanza (in vigore dal settembre 2012) che per le autovetture prevede la sosta a tempo determinato, 90 minuti, nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 20. Unica deroga in vigore, quella per i residenti dei settori esterni numero 12. Il nuovo assetto entrerà in vigore a stretto giro di posta andando così a compensare le misure che la giunta ha deliberato nei mesi scorsi in altre zone del centro storico per mettere mano al delicato tema della sosta, andando incontro alle esigenze dei residenti. Nel complesso l’ultima sforbiciata di posti a pagamento ha interessato 24 stalli. La giunta, anche a seguito del restyling pro pedoni di piazza Morlacchi (per cui era già stato deliberato che 8 auto dell’ente non avrebbero sostato più nelle vicinanze di palazzo Grossi ma nell’area di San Francesco al Prato), ha stabilito la rimozione di 8 stalli a pagamento in piazza Morlacchi e il taglio di 15 posti in piazza Ferri. Spazi, quest’ultimi, prima disciplinati in parte a parcometro, in parte (quattro spazi) riservati ai residenti dei settori 1 e 2, uno spazio riservato alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili e uno spazio riservato al carico e scarico cose/hotel. Con la revoca degli stalli a parcometro, quelli a disposizione dei permessi per le zone 1 e 2 diventano nel complesso 19. Andando avanti, sono stati anche soppressi 5 posti a pagamento in via San Francesco (riservati prima ai residenti del settore 2). Ora entra nel vivo l’ultima decisione. La giunta, spiegava la delibera di luglio, ha stabilito di «compensare il numero totale di posti auto soppressi istituendo la nuova area di sosta a pagamento presente nel tratto iniziale di via San Prospero, per un totale di 51 posti disponibili oltre ad un posto riservato ai disabili». Tornando al capitolo del restyling di piazza Morlacchi, il giro di vite non è ancora ultima. Nuovi lavori saranno eseguiti nel tratto antistante la biblioteca, portando definitivamente lo spiazzo ad una vocazione più pedonale altro. Già di fronte al teatro, la situazione rispetto al passato è notevolmente migliorata.