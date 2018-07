Perugia, lunedì da incubo sulle strade: tre incidenti in mezz'ora

PERUGIA - Tre incidenti in fila e inevitabili disagi: succede poco dopo le otto di lunedì mattina tra Raccordo ed E45. Il primo scontro all'altezza dello svincolo di Prepo e ha visto coinvolte due auto, con una persona rimasta ferita anche se fortunatamente in modo non grave.



Altri due incidenti poco dopo, nel giro di pochi minuti: uno dalle parti di Ponte San Giovanni e l'altro a Collestrada. In questi casi non si sono registrati feriti ma, come per il primo, inevitabili code e rallentamenti anche se il traffico del due luglio non è paragonabile a quello di altri giorni dell'anno. Super lavoro comunque per gli agenti della polizia stradale.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA