Perugia, lite in discoteca: locale chiuso per un mese

PERUGIA Disposta dal questore di Perugia, GIuseppe Bellassai, la chiusura, per trenta giorni, di una discoteca in zona Ponte San Giovanni in seguito a quanto accaduto il 17 aprile, quando il locale è stato teatro di una violenta lite tra un gruppo di ragazzi che, secondo quanto riferito dagli addetti alla sicurezza, stavano infastidendo gli avventori. Come ricostruito dalla polizia, nonostante il tentativo degli addetti alla sicurezza di allontanare il gruppo per evitare ulteriori disordini, la lite era proseguita all'esterno del locale. Il questore ha disposto la chiusura del locale con sospensione dell'attività per una durata di 30 giorni.