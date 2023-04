Perugia, lutto in centro storico: è morto Lino Ricci

PERUGIA - Lutto nel centro storico. È morto Lino Ricci, imprenditore della moda che nel 1978 ha inaugurato la storica insegna proprio a palazzo dei Priori, le cui vetrine di affacciano lungo corso Vannucci. L’elegante boutique di abbigliamento femminile dell’acropoli al numero 7 del corso cittadino, insieme a quella in via Mazzini dedicata alla moda uomo, nel tempo si è affermata per la ricerca di abbigliamento, accessori e calzature con firme esclusive di stilisti italiani e internazionali. L’imprenditore perugino si è spento domenica mattina dopo una lunga malattia. I funerali di Lino Ricci si terranno oggi alle 16 nella chiesa di Santo Spirito a Perugia.

Solo poco più di un anno fa, nel febbraio del 2022, la proprietà aveva ceduto il ramo di azienda esercitata nell’immobile che attualmente fa capo alla Eleonora Bonucci srl. Lino Ricci era un commerciante molto attivo anche per quanto riguarda le politiche di rilancio del centro storico. Nel maggio del 2020, appena dopo la riapertura delle attività commerciali dal lockdown a causa della pandemia, aveva partecipato ad un video promosso dall’associazione di commercianti e artigiani del centro storico per la promozione del commercio cittadino. “Un saluto da tutto il consorzio Perugia in Centro ad un amico commerciante che purtroppo se ne è andato” ha detto Paolo Mariotti vice presidente dell’associazione che raduna le attività dell’acropoli.