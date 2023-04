Venerdì 21 Aprile 2023, 09:04

Tribunale civile, tra rischio sismico e tracce di amianto: oggi è il giorno delle risposte. Stamattina, infatti, è previsto un incontro tra la presidenza del tribunale e le organizzazioni sindacali, dei dipendenti e dei magistrati, in cui dopo le interlocuzioni con il ministero e gli accertamenti della Asl si spera possano esserci novità sulle criticità del palazzo di piazza Matteotti. Come raccontato su queste colonne nei giorni scorsi, l'ala destra del tribunale è attualmente interdetta dopo che gli accertamenti della proprietà partiti alla fine dell'estate 2022 hanno riscontrato tracce di amianto al primo piano, tra aule udienze e stanze dei giudici, oltre che nella zona degli ascensori nel seminterrato. Inutilizzabilità degli spazi, per evitare rischi per la salute, a cui si aggiunge l'inagibilità di altre due stanze dopo il terremoto del 9 marzo scorso. Risultato? Udienze difficili da svolgere e situazione di precarietà negli uffici, che per diverso tempo dovranno impegnarsi in traslochi a incastro, tra il Tetris e il Risiko. Una situazione a cui ha provato da subito a porre rimedio la presidente del tribunale Mariella Roberti che, alla notizia della presenza di amianto arrivata in realtà solo a fine marzo, ha interdetto l'area a rischio e cercato soluzioni con i suoi uffici. Come riassume una lunga nota della giunta esecutiva del distretto di Perugia dell'Associazione nazionale magistrati – che segue con attenzione la vicenda come la Cisl Umbria che l'ha denunciata - «la Presidente ha altresì invitato i colleghi e le colleghe a predisporre per i successivi 15 giorni (a far data dal 4 aprile), laddove possibile, la trattazione delle udienze in trattazione scritta o da remoto nonché, per quelli le cui stanze sono disponibili, di concederle in uso temporaneo, e compatibilmente con lo svolgimento di udienze, per l’assunzione di prove per testi o comparizioni non rinviabili». Si è quindi proceduto, spiega ancora l'Anm, «alla rilevazione dei dati relativi alla eventuale presenza di amianto nelle aree critiche che hanno dato, per quanto ci è dato sapere, esito negativo. Secondo quanto riferito dalla Asl competente, inoltre, la natura del materiale contenente amianto non comporta la dispersione di fibre nell’aria, tuttavia, a scopo precauzionale, sono stati effettuati campionamenti dell’aria ed altri approfondimenti sono stati richiesti dalla dirigenza dell’ufficio». Insomma, nessuno sfaldamento – che è quello pericoloso – ma certamente con la necessità di una bonifica, con la copertura dei pavimenti a rischio prevista a partire dal 26 aprile. In attesa di questi interventi risolutivi entro maggio, comunque, a giugno dovrebbero iniziare i lavori per il miglioramento sismico a cui si è impegnata la proprietà del palazzo storico. Dopo la scossa del 9 marzo, infatti, è stato interdetto l’uso di un’aula, per crepe all'ingresso e su una finestra, «ancora inagibile e dovrebbe essere restituita a breve, con la messa in sicurezza del locale attraverso l’apposizione di un ulteriore puntello e di fessurimetri». Nel frattempo si ragiona sugli incastri, appunto, con «una zona “cuscinetto”, che dovrà ospitare a rotazione le aree interessate dai lavori (per circa 20 giorni per ogni zona). In ogni caso, si sta individuando, su sollecitazione della dirigenza dell’ufficio, la disponibilità di ulteriori aule, per lo svolgimento delle attività di udienza, non potendosi tali attività tenersi in un’unica aula di circa 90/100 metri quadri suddivisa da pannelli. Non è ben chiarito quanto dovranno durare nel complesso i lavori: al momento è stato indicato il tempo di circa un anno». Quindi le toppe per la sicurezza ci sono, come auspicato da Fp Cisl e Cisl Umbria, mentre la giunta esecutiva sezionale dell'Anm «sta seguendo lo sviluppo della vicenda nei minimi particolari», considerando come «allo stato attuale, la regolarità del servizio sia compromessa non potendosi svolgere attività in presenza in buona parte del tribunale», rendendo complesso seguire le indicazioni del Pnrr sulla necessità di smaltire arretrati e rendere il sistema giustizia più celere.