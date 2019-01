PERUGIA - Mattinata difficile venerdì per chi percorre il raccordo Perugia-Bettole in direzione di Foligno, ma anche chi deve svoltare prendendo verso Terni e Roma.

Sono in corso, infatti, lavori di riparazione di un guard-rail danneggiato in un incidente due sere fa. I lavori sono in corso a Ponte San Giovanni, lungo la E45 in direzione di Foligno dove si procede in corsia unica, e la polizia stradale segnala rallentamenti in discesa che iniziano all'altezza della galleria di Prepo. © RIPRODUZIONE RISERVATA