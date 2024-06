Perugia, lavori sulla ciclopedonale lungo il Tevere: la mappa delle chiusure per la nuova segnaletica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Continuano i lavori sulla rete ciclopedonale lungo il fiume Tevere. L’ultimo step del più generale progetto di riqualificazione riguarda l’installazione di segnaletica nel tratto che va da Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni. Una fase che porterà ad una serie di chiusure a singhiozzo programmate fino al mese di agosto. Nel dettaglio gli interventi riguarderanno tre zone. A spiegarlo è l’ordinanza 904 della struttura Sicurezza del Comune, emessa ieri a rettifica ed integrazione della numero 874 dei giorni scorsi. Il precedente atto annunciava il «divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni disciplinato da idonea transennatura e segnaletica anche notturna di pericolo lungo il percorso ciclo pedonale sul Fiume Tevere che collega Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni» fino al 6 giugno 2025. Il successivo atto, quello pubblicato ieri nell’albo pretorio del Comune, accorcia invece i tempi ed entra nel merito delle zone interessate dei lavori, evidenziati in uno specifico cronoprogramma compreso fra il 17 giugno e il 29 agosto 2024.Ecco dunque il cuore della nuova ordinanza che, in fatto di divieti, ricalca la precedente: «Divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni disciplinato da idonea transennatura e segnaletica anche notturna di pericolo lungo il percorso ciclo pedonale sul Fiume Tevere che collega Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni». Divieti però che saranno istituiti «progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori». Si partirà dal tratto della fornace Palazzetti – tratto urbano di Villa Pitignano con lo stop agli utenti per un mese, dal 17 giungo al 16 luglio. Partirà qualche giorno dopo l’intervento tra la zona del ponte di Ponte Felcino e la zona industriale di Ponte Felcino: ditta al lavoro tra il 24 giugno e il 28 agosto. Il terzo blocco riguarda il ponte di passo dell’acqua – fornace Palazzetti dal 9 luglio al 29 agosto. L’ordinanza specifica che sarà collocata «idonea segnaletica indicante il provvedimento» in tutti i varchi pedonali e ciclabili che conducono ai tratti del percorso ciclopedonale progressivamente interdetto.In occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale sul Tevere nella zona del Bosco Didattico di Ponte Felcino, il Comune aveva annunciato che grazie alla passerella il contesto di viabilità ciclopedonale che collega tutte le frazioni che si estendono lungo il Tevere, tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni per una lunghezza complessiva di circa 15 chilometri, è completato. Scatta ora l’ultimo step, quello dell’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale per “guidare” gli utenti. Lo schema di rete di mobilità ecologica di interesse regionale conta in tutto 28,3 chilometri di percorsi nel solo ambito del parco fluviale del Tevere nel territorio di Perugia, da Ascagnano a Ponte San Giovanni.