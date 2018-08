PERUGIA - Il lavavetri al semaforo blocca un automobilista che non vuole pagargli la prestazione non richiesta e gli danneggia il lunotto posteriore. La polizia lo denuncia e lo espelle. Il fatto è avvenuto in via Settevalli giovedì pomeriggio dove è intervenuta la Volante, per segnalazione di un giovane che aveva danneggiato un’autovettura.

Sul posto i poliziotti hanno accertato che, poco prima, un automobilista fermo al semaforo aveva avuto un diverbio con un giovane maghrebino che, nonostante il diniego opposto dal conducente dell’auto, aveva ugualmente lavato il vetro anteriore della stessa.

