Perugia, la Sir Susa Vim alla prima di campionato: al PalaBarton alle 20 sfida con Catania

PERUGIA - Scende in campo questa sera alle 20 per la prima stagionale di Superlega la Sir Susa Vim Perugia del coach Angelo Lorenzetti. Il sipario per i bianconeri si alza in casa, nel rinnovato PalaBarton, dove Giannelli e compagni sono chiamati a conquistare subito punti contro la Farmitalia Catania. Il gruppo è al completo da pochi giorni e lo staff tecnico ha programmato sedute di lavoro fino all’ultimo momento disponibile. Ieri infatti c’è stato un allenamento tecnico, stamattina è in programma l’ultima rifinitura con seduta video. Poi la parola passerà al campo. Lorenzetti, alla sua prima panchina ufficiale con Perugia, in questi giorni ha lavorato sodo con il suo staff testando diverse soluzioni tattiche con l’obiettivo di trovare la quadra migliore per il match di questa sera.

I PROTAGONISTI Difficile ipotizzare il primo 6+1 stagionale, anche se una previsione di massima si può fare. Certa la presenza di Giannelli in regia con il tunisino Ben Tara in diagonale, poi Flavio e Solè coppia di centrali, la coppia polacca Leon e Semeniuk martelli ricevitori, Colaci libero. Sul fronte degli avversari, questa la possibile risposta di coach Douglas: Orduna in regia in diagonale con il bomber austriaco Buchegger, Tondo ed il serbo Masulovic al centro della rete, Randazzo e l’iraniano Manavi schiacciatori di posto quattro e Cavaccini a dirigere le operazioni in seconda linea.

PARLA IL COACH «Sicuramente per me a livello emozionale sarà una bella domenica.

Quando metti una nuova casacca sei motivato, emozionato e voglioso di stabilire una relazione con il pubblico e con l’ambiente. Poi tutti sappiamo che le relazioni importanti arrivano con i risultati e con quello che si fa in campo». Così Angelo Lorenzetti, coach di assoluta esperienza, che punta a portare Perugia in alto. Servirà subito fare risultato, a partire dalla sfida con Catania, una neopromossa «che però non giocherà da neopromossa a livello emotivo perché ha giocatori molto esperti, in primis il palleggiatore di cui tutti conoscono le qualità». «Noi veniamo da una settimana di lavoro insieme dove il miglior giocatore, per così dire, è stata la confusione e sinceramente tanto diverso non poteva essere. Abbiamo però dei ragazzi che vengono da un’estate importante e quindi, al di là del sistema di gioco, chiederò loro di mostrare le loro abilità».