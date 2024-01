Sabato 27 Gennaio 2024, 08:00

PERUGIA - Missione Coppa Italia, su il sipario per la Sir Susa Vim Perugia che all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno va a caccia del quarto titolo nella competizione tricolore. Oggi lo squadrone di Angelo Lorenzetti cerca il colpo grosso nella semifinale contro l’Allianz Milano, fra le protagoniste della stagione in corso. Diretta Rai Sport alle 18,30 per la seconda semifinale di giornata, preceduta dall’altro big match Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza. Quattro grandi per due posti. Quelli della finale che si giocherà domani alle 15,45 (Rai 2). Perugia sarà sostenuta da un gran numero di tifosi: saranno al seguito della squadra almeno in settecento. La Final Four bolognese sarà caratterizzata dalla novità del limite di 15 secondi per procedere alla battuta. Una norma introdotta per velocizzare il gioco e limitare il più possibile i tempi morti tra un’azione e l’altra.

Sono a destinazione già da ieri i Block Devils, che hanno potuto prendere confidenza con l’impianto con una prima rifinitura nel pomeriggio (oggi spazio per l’ultimo allenamento). Lorenzetti sceglierà solo in dirittura d’arrivo la formazione di partenza, ma è possibile ipotizzare che la Sir si presenterà al pronti via con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Assolutamente probabile l’ingresso in corso d’opera di capitan Leon, tornato a ruggire anche se solamente in battuta. «Noi – ha detto -proveremo ad andare al massimo dal primo punto fino all’ultimo sapendo che sicuramente ci sarà un tifo fortissimo da parte dei nostri tifosi. In questa Final Four mi aspetto una pallavolo di altissimo livello e sono sicuro che sarà una manifestazione bellissima». Milano si presenta a Bologna con tutta la rosa a disposizione e reduce dalla sconfitta di mercoledì a Trento nel turno infrasettimanale di campionato. Il tecnico meneghino Piazza dovrebbe partire inizialmente con Porro in regia, Reggers opposto, Piano e Loser al centro, Ishikawa e Kaziyski in posto quattro e Catania a guidare la seconda linea. Per Perugia e Milano quella di oggi è la sfida numero ventotto. Nella conta delle vittorie è in vantaggio Perugia, che si è imposta 20 volte. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 26 dicembre per il match d’andata di Superlega con vittoria di Milano in 5 set.