Lunedì 10 Giugno 2024, 09:23

PERUGIA - Qualche picco di affluenza in alcune sezioni, tante richieste per una nuova tessera elettorale e vari ultracentenari al voto. Senza particolari intoppi, è scorsa via anche l’ultima giornata di votazioni. Perugia, oltre che per le europee, è chiamata ad esprimersi per il nuovo sindaco che prenderà il posto di Andrea Romizi, che ha votato ieri per l’ultima volta da primo cittadino nel suo seggio alla scuola Foscolo. Sempre ieri, alla San Paolo, ha votato anche l’ultimo candidato a sindaco, Massimo Monni (Perugia merita), arrivato al seggio con il figlio. Gli altri quattro candidati, Vittoria Ferdinandi (centrosinistra e civici), Margherita Scoccia (centrodestra e civici), Davide Baiocco (Forza Perugia-Alternativa Riformisti-Italexit) e Leonardo Caponi (Perugia contro guerra e neoliberismo), come già riportato ieri, hanno votato tutti sabato pomeriggio.

A proposito del plesso scolastico di viale Roma, lì è stata allestita anche la sezione 160, quella speciale per gli studenti fuori sede. Una novità che in Umbria aveva visto far richiesta 373 universitari. Stando ai dati, non è dell’area del cento storico la sezione dove si è registrato il picco più alto di votazioni. Spicca la sezione 69 di Madonna Alta allestita al Villaggio Kennedy di via Cotani. Primo giorno con una percentuale di votanti al 31 per cento, ieri a mezzogiorno era già superato il 44 per cento.

Un gran via vai, come ad esempio quello che si è registrato nelle scorse ore in piazza Coppoli, all’ufficio elettorale dove tanti perugini hanno chiesto una nuova tessera per votare. Quante? Più di 3mila in due giorni. Per la precisione sabato ne sono state emesse 1460, ieri fin verso le 16,30 erano 1275. L’ufficio è rimasto operativo fino alle 23. C’è da registrare anche la pioggia di telefonate arrivate al centralino della polizia locale, dove molti cittadini si sono rivolti per sapere come ottenere un duplicato dei documenti o come arrivare ai seggi. Qualche problema c’è stato ad esempio nella zona di via Birago. Zona dove, è stato segnalato, ieri è stata avvistata Margherita Scoccia a prendere un caffè. Nel giro di poco si sono presentati alcuni rappresentanti di lista del centrosinistra.

Tornando ai racconti che arrivano dalle sezioni, ai seggi (dove non è stato sostituito nessun presidente e solo 6 scrutatori) in questa tornata sono andati vari neo maggiorenni, ma anche cittadini che alle spalle di votazioni ne hanno decine. Sono gli ultracentenari perugini. A Ripa ha votato ad esempio Ettorina Adanti, 102 anni, mentre a Pretola ha votato una signora di 104 anni. Sempre a Pretola molti anziani ieri hanno votato prima delle 7,30 per evitare il caldo. Altra curiosità nel quartiere di Montebello: una comitiva di residenti, prima di partire per una gita sociale, ha fatto tappa alle urne. In centro, di fronte alla sezione 1 allestitia nella sala dei Notari, si sono incrociati l'ex sindaco Renato Locchi e la candidata per FdI Francesca Renda, che lo ha salutato. I due si sono intrattenuti per qualche momento scambiando due parole.

Altri flash dal territorio. Segnalati in vari seggi casi di cittadini che si sono dimenticati al banco dell’identificazione i documenti. È successo, è stato raccontato, anche all’ex senatore Pillon, inseguito dagli scrutatori per restituirgli i documenti. Nella zona nord in un seggio due elettori sono stati contattati telefonicamente perché non era stato segnato il loro numero di tessera elettorale, dettato per telefono.

Tra le segnalazioni emerse, c’è anche quella che riguarda gli ultimi giorni di campagna elettorale relativamente ad alcuni manifesti affissi fuori spazio consentito. La polizia locale ad esempio è intervenuta in via Masi e in piazza Coppoli, ma anche in zone della periferia. In un caso erano stati segnalati manifesti affissi sopra necrologi, ma all’arrivo degli agenti erano già stati rimossi da qualcuno.

IL DOPO VOTO

Come noto, lo scrutinio della votazione per l'elezione del sindaco e del Consiglio inizierà oggi alle 14. L’eventuale ballottaggio si terrà il 23 e 24 giugno. Intanto il Comune, oltre che nel sito istituzionale, ha allestito uno schermo gigante nell’atrio di palazzo dei Priori per comunicare in diretta lo svolgimento dello spoglio.