PERUGIA - Finalmente la bandiera a scacchi. A settecentoquarantadue giorni di distanza dalla scossa del 30 ottobre 2016 che ha reso inagibile la scuola, la telenovela ricostruzione taglia il primo decisivo traguardo: lunedì 12 novembre saranno consegnati i lavori alla Generali Profebbricati, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Un evento attesissimo in primo luogo dagli studenti e dai loro genitori che da due anni frequentano in una sede provvisoria e dalla dirigente scolastica dell’IC Perugia 4 Iva Rossi e dai suoi insegnanti. Ma anche un grosso sospiro di sollievo con allegata soddisfazione per gli assessori Antonio Bartolini (Regione) e Dramane Waguè (Comune) che in questi due anni hanno seguito la vicenda con continuità attuando un pressing continuo su commissario alla ricostruzione, Invitalia e infine impresa appaltatrice chiamata per due volte ad adeguare il progetto. «Continueremo a monitorare e a vigilare perché le ultime fasi dell'iter procedano speditamente e possano partire gli attesi lavori di ricostruzione» avevano detto all’unisono lo scorso 31 agosto uscendo dal vertice tenutosi a Foligno al Centro di Regionale di Protezione Civile alla presenza del coordinatore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Alfiero Moretti, la dirigente scolastica Iva Rossi, i rappresentanti del Consiglio dei genitori Raffaele Goretti e Cristiana Antognoni, l'ingegner Fabio Strinati in qualità di Rup (responsabile unico di procedimento), Luca e Marco Pecetti per l'impresa Generali Prefabbricati, i progettisti di Rpa srl Dino Bonadies e Jonas Orlandi. Secondo quanto previsto dal bando la scuola dovrà essere ricostruita in 112 giorni, quindi i lavori, che saranno diretti dall’ingegner Andrea Castellini, saranno completati, se non ci saranno intoppi, entro marzo 2019. In ogni caso, considerando i tempi per l’allestimento degli arredi l’inaugurazione ufficiale dovrebbe avvenire all’inizio dl prossimo anno scolastico 2019-2020. La nuova scuola ospiterà esattamente lo stesso numero di studenti della Secondaria di I grado frequentanti al momento della chiusura ma in condizioni decisamente migliori: «Sarà una scuola bellissima con ogni comfort» aveva detto la preside vedendo il progetto che tanto ha dovuto “penare” per diventare esecutivo. Le ruspe inizieranno subito, nei giorni successivi la cerimonia della posa della prima pietra.