Perugia, con la scuola aumenta la capacità di passeggeri nel minimetrò

PERUGIA - Da domani, lunedì 14 settembre giorno di riapertura delle scuole, la capacità trasportistica del minimetrò verrà incrementata a 28 persone (20 in piedi e 8 seduti), oltre il posto per l’utente con disabilità.

«Il provvedimento, a validità temporale a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, è stato assunto congiuntamente all’Amministrazione comunale recependo quanto disposto dal Dpcm del 7 settembre in vigore fino al 7 ottobre ed al fine di fornire un servizio rispondente al potenziale incremento di utenza legata all’avvio dell’anno scolastico». © RIPRODUZIONE RISERVATA