PERUGIA - Il questore dMario Finocchiario ha emesso due ammonimenti (misura di prevenzione emessa nell’ambito di violenza domestica) a carico di un cittadino Tunisino nato nel 1982: L'uomo si era reso protagonista di alcuni gravi episodi di percosse e lesioni in danno della moglie. La donna subiva da tempo aggressioni verbali trasformatesi in fisiche. L'uomo l'ha anche chiusa in casa per impedirglio di uscire.

Un cittadino italiano nato nel 1989 è stato protagonista di alcuni gravi episodi di percosse e lesioni ai danni dell’ex compagna. Per entrambi, nel caso di reiterazione dei comportamenti accertati, i soggetti verranno perseguiti d’ufficio. In caso di procedimento penale, inoltre, l’ammonimento costituisce, come è noto, un aggravante della pena.

