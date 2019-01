Perugia, la polizia sequestra Bmw “clandestina”. Scatta multa da 500 euro. In azione la Squadra Volante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – Sequestrata Bmw con targa estera. Il recente Decreto Sicurezza ha introdotto una serie di modifiche normative, tra cui molteplici e importanti novità riguardanti la circolazione degli autoveicoli su strada. Tra queste c'è la modifica dell’articolo 93, comma 7–bis, del Codice della Strada teso a contrastare il fenomeno della “estero vestizione”, con particolare riferimento ai conducenti che, essendo residenti in Italia da più di 60 giorni, circolano con un veicolo immatricolato all’estero, al di fuori delle specifiche eccezioni previste in materia (es. leasing o locazione senza conducente da parte di impresa in altro Stato membro dell’Unione Europea che non ha stabilito una sede in Italia). A Perugia nel corso di servizi di controllo del territorio svolti dalla polizia una Volante ha controllato una Bmw con targa romena. Dal controllo l’autoveicolo è risultato condotto da una romena munita di regolare patente italiana. La donna, di fronte all’evidente condizione che la vedeva residente da tempo sul territorio italiano ha detto ai poliziotti che il veicolo era di proprietà di un romeno e le era stata prestata. A caricod ella donna è scattata la multa da 500 euro mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Se entro 180 decorrenti dalla violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia stato richiesto il foglio di via per condurlo all’estero, scatterà la sanzione accessoria della confisca amministrativa.