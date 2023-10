Domenica 29 Ottobre 2023, 06:30

PERUGIA - Pezzi di mobilio, plastiche, scarti di piccoli interventi di edilizia e sacchi pieni di materiali di vario genere. Continuano a spuntare in ogni quartiere della città le segnalazioni relative all’abbandono abusivo di rifiuti. Le ultime segnalazioni vanno dall’area dei Rimbocchi alla periferia. Proprio ai Rimbocchi in questi giorni sono stati segnalati vari sacchi pieni di rifiuti di vario genere abbandonati a fianco di un cassonetto della raccolta dell’organico. Ma non solo. C’erano anche sedie di legno, cassette e secchi di plastica. Parte dei materiali, tutti marcati con il bollino «conferimento non corretto» ieri erano già stati rimossi, restituendo così un minimo di decoro all’area interessata dallo sfregio, la piazzola fra le rotatorie dei Rimbocchi. Sempre in quel punto sono stati segnalati alcuni rifiuti gettati sul greppo che sovrasta l’ara verde. Cambiando quartiere, in periferie l’ultima segnalazione tocca Balanzano. Lì, a due passi dal Tevere lungo strada Borobò, è stato trovato addirittura un divano, segnalato in un gruppo social da un cittadino che si è trovato di fronte la scena durante una passeggiata. Soffre ancora una volta la zona di San Sisto. A raccontare la situazione, via social e dopo aver interessato le autorità competenti, è il consigliere comunale Pd Marko Hromis. «Non è la prima volta che ricevo segnalazioni da concittadini di San Sisto. In prossimità della strada che porta dal campo vecchio alla biforcazione direzione Santa Sabina e Lacugnano, c'è una frequente attività di scarico di immondizia e rifiuti speciali. Piccole discariche a cielo aperto in mezzo a campi ed alberi». Ha raccontato di aver «già denunciato alle autorità, e continuerò a farlo. Pubblico qui per appellarmi al buon senso civico di ognuno. Non è possibile deturpare in questo modo ignobile l'ambiente. Va condannato e denunciato». Ha commentato l’accaduto l’assessore comunale Gabriele Giottoli: «La follia totale! Non riesco proprio a capire perché uno debba andare in un campo e lasciare rifiuti quando è sufficiente andare in un isola ecologica e fare la stessa cosa. Incomprensibile sia per il tema ambientale che per il tema legale».