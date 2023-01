Perugia, lo spettacolo delle neve in centro

Lunedì 23 Gennaio 2023, 12:12

Perugia, la nevicata in piazza IV Novembre. Lo spettacolo del manto bianco. C'è chi se la gusta con una passeggiata lungo corso Vannucci. In città traffico in difficoltà in diverse zone, non soltanto a ridosso del centro, anche dove la neve non ha creato particolari disagi. Segnalati ritardi nel passaggio degli autobus. Situazione critica segnalata nella zona della Galleria Kennedy. Il Comune ha chiuso 24 vie per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. I bus non vengono fatti salire verso il centro, ma fanno caplinea alla stazione di Fontivegge.