Perugia, la Finanza arresta spacciatore in bicicletta

PERUGIA - La scorsa notte, i finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno arrestato un cittadino di origini marocchine intento a smerciare droga utilizzando una bicicletta, per non destare particolari sospetti. I militari, durante il servizio di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti, hanno rivolto la loro attenzione al nordafricano per via del suo atteggiamento sospetto e guardingo.Trovati 300 grammi di hashish suddivisi in 3 panetti all’interno della giacca. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di espulsione è stato portato al carcere di Capanne. © RIPRODUZIONE RISERVATA