Giovedì 21 Settembre 2023, 10:05

PERUGIA - La droga take away non fa male solo alla sicurezza, ma anche alle mura del centro storico. Perché a forza di cercare nascondigli tra i mattoni dell'acropoli in cui lasciare le dosi ai clienti senza una rischiosa compravendita faccia a faccia, si rischia di deturpare anche pareti e muretti. Letteralmente grattati dai topi del buco. Succede nella parte alta del centro, nelle stesse zone in cui i residenti hanno più volte raccontato questo tipo di smercio: l'accordo, il pagamento lontano da occhi in divisa e la dose prelevata da scaffali a cielo aperto, fingendo magari una passeggiata in solitaria per i vicoli.

«Segnalo il grave stato di abbandono e degrado della piazzetta Pozzo Campana, a due passi dall'Arco Etrusco e dalla sede della Sovrintendenza ai beni culturali e meta spesso di gruppi di turisti – spiega infatti un cittadino che parla a nome del comitato dei residenti della zona -. La notte, specie nei fine settimana, qui si radunano gruppi di balordi che scavano buchi sulle limitrofe mura presumibilmente per nascondere la droga. Tale operazione sta deteriorando e indebolendo le mura (vedi caduta di mattoni e pietre) con conseguente pericolo di crollo del muro». Il residente segnala anche «lo stato della pavimentazione in mattone rosso praticamente distrutta», che dà all'area magari un aspetto vissuto ma decisamente degradato. Le immagini di fondi usati come covo e di mattoni e pietre staccati dai muri fanno il resto. «Ritengo necessario – chiude quindi l'attento cittadino - un urgente intervento del Comune per la messa in sicurezza di quanto sopra, onde evitare danni a cose e persone».